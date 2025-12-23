Rot-Pinker Postenschacher im Außenministerium

Bis März war Arad Benkö Botschafter in der Ukraine, bevor ihn NEOS-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger zu ihrem Kabinettchef machte. Schon im Herbst wurde bekannt, dass sie ihn in dieser Funktion nicht mehr länger behalten möchte, es musste also ein neuer Posten gesucht werden.