Argentinien mit Messi nicht zwangsläufig besser?

Nach Meinung von Thomas Müller würde eine Fußball-WM-Teilnahme von Lionel Messi Titelverteidiger Argentinien nicht zwangsläufig besser machen. „Es wäre ein interessantes Projekt aus meiner Sicht, wenn er dabei wäre. Das könnte natürlich auch die ganze Statik dieser Mannschaft verändern – ob zum Guten oder zum Schlechten“, sagte der Deutsche. Argentinien trifft in der WM-Gruppenphase unter anderem auf Österreich.