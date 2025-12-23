Verstappen packt über Treffen mit Toto Wolff aus

„Viele nette Gespräche“

Nichtsdestotrotz habe Verstappen den Wiener zu sich gewunken. „Wir gingen zusammen Mittag essen, die Kinder spielten zusammen. Wenn man dort ist, redet man über viele Dinge neben der Formel 1“, so der 28-Jährige weiter. Das Verhältnis zu Wolff sei ein sehr gutes. „Man kann viele nette Gespräche mit ihm und Susie (Wolffs Ehefrau, Anm.) führen.“