„Dachte: Oh Sch****“

Verstappen packt über Treffen mit Toto Wolff aus

Formel 1
23.12.2025 15:48
Im Sommer hatten sich Toto Wolff und Max Verstappen auf Sardinien getroffen.
Nachdem ein Treffen zwischen Toto Wolff und Max Verstappen im Sommer die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht hatte, hat sich der Niederländer nun gegenüber „Viaplay“ zu der Begegnung geäußert. 

Bereits vor dem Treffen hatten Gerüchte die Runde gemacht, Verstappen könnte Red Bull Racing verlassen und sich Mercedes anschließen. Dass seine Yacht im Juli dann in der Nähe von Wolffs gesichtet wurde, entschärfte die Spekulationen nicht gerade ...

„Ich mag Sardinien, er mag Sardinien ... Als ich ankam, dachte ich: ‘Oh schei***“, erinnert sich der vierfache Weltmeister heute. „Ich habe zwar klar gesagt, dass ich bei Red Bull bleibe, aber dass Toto und ich im Urlaub mit unseren Booten ganz nah beieinander waren, hat nicht wirklich geholfen.“

„Viele nette Gespräche“
Nichtsdestotrotz habe Verstappen den Wiener zu sich gewunken. „Wir gingen zusammen Mittag essen, die Kinder spielten zusammen. Wenn man dort ist, redet man über viele Dinge neben der Formel 1“, so der 28-Jährige weiter. Das Verhältnis zu Wolff sei ein sehr gutes. „Man kann viele nette Gespräche mit ihm und Susie (Wolffs Ehefrau, Anm.) führen.“

