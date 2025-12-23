Vorteilswelt
Bei Gaza-Protest

London: Greta Thunberg auf Demo festgenommen

Ausland
23.12.2025 14:29
Mit ihrem Plakat habe Greta Thunberg eine als Terrorgruppe eingestufte Organisation unterstützt.
Mit ihrem Plakat habe Greta Thunberg eine als Terrorgruppe eingestufte Organisation unterstützt.(Bild: AFP/ASSOCIATED PRESS)

Greta Thunberg ist wieder ins Visier der Polizei geraten: Bei einer Demonstration in London ist die 22-Jährige festgenommen worden. Sie habe mit ihrem Plakat eine Organisation unterstützt, die als Terrorgruppe gilt.

Die ⁠schwedische Klima- und Menschenrechtsaktivistin Greta Thunberg ist auf einer propalästinensischen Demonstration in London festgenommen worden. Die britische Kampagnengruppe „Defend Our Juries“ teilte am Dienstag mit, die 22-Jährige sei festgenommen worden, weil sie mit einem Plakat die Organisation „Palestine Action“ unterstützt habe. Diese wird von den britischen Behörden ⁠als Terrorgruppe eingestuft.

Protest gegen Versicherungsgesellschaft
Auf Bildern und in einem Video ist zu sehen, wie die 22-Jährige ein Schild in der Hand hält, auf dem steht: „Ich unterstütze die Inhaftierten von „Palestine Action“. Ich lehne Völkermord ab.“ Der Protest, bei dem auch zwei weitere Menschen verhaftet wurden, galt einer Versicherungsgesellschaft in London.

Mitglieder der Gruppe im Hungerstreik
In den vergangenen Wochen waren in Großbritannien immer wieder Mitglieder der verbotenen Gruppe „Palestine Action“ verhaftet worden, wie die Schweizer Zeitung „Tagesanzeiger“ berichtet. Einige von ihnen sollen sich derzeit im Hungerstreik befinden.

