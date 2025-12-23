London: Greta Thunberg auf Demo festgenommen

Protest gegen Versicherungsgesellschaft

Auf Bildern und in einem Video ist zu sehen, wie die 22-Jährige ein Schild in der Hand hält, auf dem steht: „Ich unterstütze die Inhaftierten von „Palestine Action“. Ich lehne Völkermord ab.“ Der Protest, bei dem auch zwei weitere Menschen verhaftet wurden, galt einer Versicherungsgesellschaft in London.