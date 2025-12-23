Wilderer hat Wolf vom Mühlviertel am Gewissen

Er wurde illegal erschossen. Das Obduktionsergebnis jenes Wolfes, der Anfang Dezember im nördlichen Mühlviertel tot aufgefunden worden war, bestätigt, dass dieser gewildert worden war. Nun ermittelt die Polizei.
Der Wolf war in Windhaag bei Freistadt, kaum zwei Kilometer von der tschechischen Grenze entfernt, gefunden. Der Kadaver wurde sichergestellt und an das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie nach Wien überstellt.
Ein- und Ausschussloch
Nun ist das Obduktionsergebnis da: Es gibt ein Ein- und ein Ausschussloch. Damit ist klar, dass das Tier nicht eines natürlichen Todes gestorben ist. Ob der Auffindungsort auch der Tatort war, oder sich der Wolf noch sterbend eine Strecke geschleppt hat, ist unklar.
Kein Abschussbefehl
Jetzt ermittelt die Polizei wegen Wilderei, denn der Wolf ist prinzipiell geschützt und es war kein Problem- oder Risikowolf zum Abschuss freigegeben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.