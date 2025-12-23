Vorteilswelt
Obduktion liegt vor

Wilderer hat Wolf vom Mühlviertel am Gewissen

Oberösterreich
23.12.2025 13:33
Der tote Wolf im Mühlviertel war illegal erschossen worden (Symbolbild).
Der tote Wolf im Mühlviertel war illegal erschossen worden (Symbolbild).(Bild: Johann Reichart)

Er wurde illegal erschossen. Das Obduktionsergebnis jenes Wolfes, der Anfang Dezember im nördlichen Mühlviertel tot aufgefunden worden war, bestätigt, dass dieser gewildert worden war. Nun ermittelt die Polizei.

Der Wolf war in Windhaag bei Freistadt, kaum zwei Kilometer von der tschechischen Grenze entfernt, gefunden. Der Kadaver wurde sichergestellt und an das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie nach Wien überstellt.

Ein- und Ausschussloch
Nun ist das Obduktionsergebnis da: Es gibt ein Ein- und ein Ausschussloch. Damit ist klar, dass das Tier nicht eines natürlichen Todes gestorben ist. Ob der Auffindungsort auch der Tatort war, oder sich der Wolf noch sterbend eine Strecke geschleppt hat, ist unklar. 

Kein Abschussbefehl
Jetzt ermittelt die Polizei wegen Wilderei, denn der Wolf ist prinzipiell geschützt und es war kein Problem- oder Risikowolf zum Abschuss freigegeben. 

