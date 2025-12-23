Vorteilswelt
Hochzeits-Alarm

Bradley Cooper bat Gigi Hadids Mama um ihre Hand!

Society International
23.12.2025 15:00
Bradley Cooper und Gigi Hadid sollen große Pläne haben!
Bradley Cooper und Gigi Hadid sollen große Pläne haben!(Bild: PPS/www.PPS.at)

Hollywood-Star Bradley Cooper (50) meint es offenbar richtig ernst mit Gigi Hadid (30)! Laut Medienberichten soll der Schauspieler bei Gigis Mutter Yolanda Hadid offiziell um Erlaubnis gebeten haben, ihrer Tochter einen Heiratsantrag machen zu dürfen.

Ein Insider verriet der „Daily Mail“: „Bradley hat Yolanda um Gigis Hand angehalten. Er wollte ihr zeigen, wie ernst er es meint – und dass er mit Gigi in New York eine stabile Familie aufbauen will.“

Schon damit gerechnet
Gigi, die Bradley 2023 bei einem Kindergeburtstag kennengelernt hatte, soll schon länger damit gerechnet haben, dass er um ihre Hand anhält. Sie habe das Thema Hochzeit sowohl mit ihrer Mutter Yolanda als auch mit ihrem Vater, Immobilienunternehmer Mohamed Hadid, besprochen.

Der Insider: „Dass Yolanda zustimmt, war klar. Aber dass Gigi auch mit ihrem Vater über eine mögliche Hochzeit spricht, macht alles viel offizieller.“

Auch Coopers Mama eingeweiht
soll außerdem seine Mutter Gloria Campano in die Pläne eingeweiht haben. Sie gilt als eine der wichtigsten Bezugspersonen des Schauspielers. „Er bezieht sie in alles ein“, heißt es.

Laut Bericht wollen Bradley und Gigi heiraten, damit ihre Kinder gemeinsam aufwachsen können.  Bradley hat Tochter Lea (8) mit Ex-Partnerin Irina Shayk. Gigi hat Tochter Khai (5) mit Sänger Zayn Malik.

Beide trennten sich jeweils nach langjährigen Beziehungen – jetzt scheint für das neue Traumpaar der nächste große Schritt bevorzustehen.

