Deutschland übernimmt Österreichs Syrien-Politik

Österreich schiebt seit Sommer ab

Österreichs Behörden hatten bereits im Sommer 2025 damit begonnen, Straftäterinnen und Straftäter nach Syrien und Afghanistan abzuschieben. „Insgesamt sind in den letzten Monaten über 850 Syrer abgeschoben worden beziehungsweise freiwillig in ihre Heimat zurückgekehrt“, sagte Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vor wenigen Tagen im „Krone“-Interview. Syrerinnen und Syrer seien die größte Gruppe. Bei Afghanistan kommen laut Karner keine Abschiebungen von Frauen und Kindern infrage. Insgesamt leben ungefähr 100.000 Menschen aus Syrien und 45.000 aus Afghanistan in Österreich.