Deutschland übernimmt Österreichs Syrien-Politik

Deutschlands Behörden haben erstmals seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs 2011 wieder einen verurteilten Straftäter nach Syrien abgeschoben. Der Mann hatte wegen besonders schweren Raubes, Körperverletzung und Erpressung eine Haftstrafe verbüßt.
Er sei am Dienstagvormittag den Behörden in der syrischen Hauptstadt Damaskus übergeben worden, teilte das deutsche Innenministerium mit. Der Mann sei in einem Gefängnis in Nordrhein-Westfalen gesessen. Künftig sollen auf Basis einer Vereinbarung mit der Regierung regelmäßig weitere Straftäterinnen und Straftäter nach Syrien abgeschoben werden.
Auch zwei afghanische Straftäter wurden jetzt rückgeführt, einer Dienstagfrüh. Dieser Mann saß in Bayern unter anderem wegen vorsätzlicher Körperverletzung im Gefängnis. „Unsere Gesellschaft hat ein berechtigtes Interesse daran, dass Straftäter unser Land verlassen. Wir stehen für Kontrolle, Konsequenz und klare Kante“, sagte Deutschlands Innenminister Alexander Dobrindt (CSU).
Österreich schiebt seit Sommer ab
Österreichs Behörden hatten bereits im Sommer 2025 damit begonnen, Straftäterinnen und Straftäter nach Syrien und Afghanistan abzuschieben. „Insgesamt sind in den letzten Monaten über 850 Syrer abgeschoben worden beziehungsweise freiwillig in ihre Heimat zurückgekehrt“, sagte Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vor wenigen Tagen im „Krone“-Interview. Syrerinnen und Syrer seien die größte Gruppe. Bei Afghanistan kommen laut Karner keine Abschiebungen von Frauen und Kindern infrage. Insgesamt leben ungefähr 100.000 Menschen aus Syrien und 45.000 aus Afghanistan in Österreich.
Das jüngste Vorgehen Deutschlands begrüßt Karner. „Der Asylpakt wird konsequent umgesetzt. Denn nur so kann die Migrationswende in Europa gelingen“, sagte er am Dienstag.
