Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erste Abschiebungen

Deutschland übernimmt Österreichs Syrien-Politik

Außenpolitik
23.12.2025 13:34
Deutschlands Behörden haben erstmals seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs 2011 wieder einen ...
Deutschlands Behörden haben erstmals seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs 2011 wieder einen verurteilten Straftäter abgeschoben (Archivbild).(Bild: APA/dpa/Patrick Seeger)

Deutschlands Behörden haben erstmals seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs 2011 wieder einen verurteilten Straftäter nach Syrien abgeschoben. Der Mann hatte wegen besonders schweren Raubes, Körperverletzung und Erpressung eine Haftstrafe verbüßt.

0 Kommentare

Er sei am Dienstagvormittag den Behörden in der syrischen Hauptstadt Damaskus übergeben worden, teilte das deutsche Innenministerium mit. Der Mann sei in einem Gefängnis in Nordrhein-Westfalen gesessen. Künftig sollen auf Basis einer Vereinbarung mit der Regierung regelmäßig weitere Straftäterinnen und Straftäter nach Syrien abgeschoben werden.

Auch zwei afghanische Straftäter wurden jetzt rückgeführt, einer Dienstagfrüh. Dieser Mann saß in Bayern unter anderem wegen vorsätzlicher Körperverletzung im Gefängnis. „Unsere Gesellschaft hat ein berechtigtes Interesse daran, dass Straftäter unser Land verlassen. Wir stehen für Kontrolle, Konsequenz und klare Kante“, sagte Deutschlands Innenminister Alexander Dobrindt (CSU).

Lesen Sie auch:
Die Terrorwarnstufe bleibt hoch, warnt Karner.
Karner im Interview
„Lassen uns nicht von Islamisten einschüchtern“
19.12.2025
Über Abschiebungen
Deutscher Minister will Abkommen mit Taliban
03.07.2025

Österreich schiebt seit Sommer ab
Österreichs Behörden hatten bereits im Sommer 2025 damit begonnen, Straftäterinnen und Straftäter nach Syrien und Afghanistan abzuschieben. „Insgesamt sind in den letzten Monaten über 850 Syrer abgeschoben worden beziehungsweise freiwillig in ihre Heimat zurückgekehrt“, sagte Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vor wenigen Tagen im „Krone“-Interview. Syrerinnen und Syrer seien die größte Gruppe. Bei Afghanistan kommen laut Karner keine Abschiebungen von Frauen und Kindern infrage. Insgesamt leben ungefähr 100.000 Menschen aus Syrien und 45.000 aus Afghanistan in Österreich.

Das jüngste Vorgehen Deutschlands begrüßt Karner. „Der Asylpakt wird konsequent umgesetzt. Denn nur so kann die Migrationswende in Europa gelingen“, sagte er am Dienstag.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
140.200 mal gelesen
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
132.779 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
113.533 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Außenpolitik
Weihnachtsbrief
Stocker verspricht Reformen und Aufschwung
Krone Plus Logo
Wasser predigen, ...
Rot-Pinker Postenschacher im Außenministerium
Erste Abschiebungen
Deutschland übernimmt Österreichs Syrien-Politik
Anschlag auf Fest
Israels Präsident reist bald nach Australien
Zu wenig Reformwille
„Schellhorn ist auf Hamstergröße geschrumpft“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf