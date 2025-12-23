Sternekoch untergetaucht! Jetzt ist Rätsel gelöst

Schon im August hätte das Triena eröffnet werden sollen, doch das Restaurant blieb zu. Vom neuen Pächter gab es keine Spur. Von seiner Freundin hieß es, er habe einen Unfall gehabt. Zahlungen für die Pacht waren seit August ausständig, immer wieder wurde um eine Verlängerung gebeten. Der Betreiber des Hauses, Nikolaus Spiegelfeld, gewährte dem Spitzenkoch zweimal eine Fristverlängerung.