Messis Schwester bei Autounfall schwer verletzt

Große Sorge um die Familie von Lionel Messi! Maria Sol Messi, die 32-jährige Schwester des argentinischen Superstars, ist bei einem Autounfall in Miami schwer verletzt worden.
Wie der argentinische Journalist Ángel de Brito und mehrere Medien übereinstimmend berichten, verlor Maria Sol die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Straße ab und prallte gegen eine Mauer. Laut Aussagen aus dem engsten Familienkreis sei sie außer Lebensgefahr, müsse sich jedoch auf eine lange Rehabilitationsphase einstellen.
Hochzeit verschoben
Besonders tragisch: Eigentlich hätte Maria Sol Anfang Jänner in ihrer Heimatstadt Rosario heiraten sollen. Die Hochzeit mit Julian Arellano, Jugendtrainer bei Inter Miami, muss nun auf unbestimmte Zeit verschoben werden.
De Brito erklärte in der argentinischen TV-Sendung „LAM“: „Ihre Mutter hat mir bestätigt, dass es stimmt. Maria Sol geht es den Umständen entsprechend gut, aber sie hat schwere Verletzungen erlitten und bereits mit der Reha begonnen.“
Demnach zog sich die Schwester von Lionel Messi zwei gebrochene Wirbel, ein gebrochenes Fersenbein, ein gebrochenes Handgelenk sowie schwere Verbrennungen zu. Zudem soll sie vor dem Unfall kurzzeitig ohnmächtig geworden sein.
Maria Sol Messi befindet sich inzwischen wieder in Argentinien, wo sie medizinisch betreut wird.
