Messis Schwester bei Autounfall schwer verletzt

Wie der argentinische Journalist Ángel de Brito und mehrere Medien übereinstimmend berichten, verlor Maria Sol die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Straße ab und prallte gegen eine Mauer. Laut Aussagen aus dem engsten Familienkreis sei sie außer Lebensgefahr, müsse sich jedoch auf eine lange Rehabilitationsphase einstellen.