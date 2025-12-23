Grünes Licht für Olympiasieger Valentin Bontus

Kitesurf-Olympiasieger Valentin Bontus hat erfolgreich seine ersten intensiven Belastungstests bestanden und kann somit die Saison 2026 ins Visier nehmen. Der 24-Jährige absolvierte acht Monate nach seinem beim Skifahren erlittenen Kreuzbandriss ein Trainingslager auf Fuerteventura und zeigte sich mit Knie und Performance zufrieden. „Ich bin nach der langen Pause noch etwas eingerostet, aber der Speed ist definitiv da“, erklärte der Perchtoldsdorfer in einer Aussendung.
Bontus verbrachte in den Kanaren-Gefilden unter Anleitung seines Trainers Luca Bursic viele Stunden auf dem Wasser. „Ich bin nach der langen Verletzungspause so motiviert reingestartet, dass mich Luca fast bremsen musste. Aber das Gefühl war einfach mega-cool, das Race-Feeling war vom ersten Moment wieder da.“ Er habe schmerzfrei trainieren und surfen können, das habe ihm viel Selbstbewusstsein gegeben, sagte der Niederösterreicher, der bei Olympia 2024 in Frankreich Gold gewonnen hatte.
Auf die Sommerspiele 2028 in Los Angeles bereitet sich Bontus gemeinsam mit dem US-Amerikaner Noah Runciman als Trainingspartner vor. Auf Fuerteventura wurden zudem verschiedenste Materialtests absolviert. „Wir hatten verschiedene Kites und Foils mit dabei, haben da und dort einiges probiert und Vergleichswerte gesammelt. Aber der Fokus lag diesmal auf den Stunden am Wasser.“ Weihnachten verbringt der Kitesurfer in Garmisch-Partenkirchen und Kitzbühel mit seiner Frau Martina, bevor es zum Jahreswechsel ins südafrikanische Kapstadt geht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.