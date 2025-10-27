Frau tot: Spitalsdrama zeigt komplettes Versagen

Transporte per Helikopter sind auch in der Nacht möglich

Ein Flug nach 21 Uhr wäre auf jeden Fall möglich gewesen. Der ÖAMTC lässt einen Teil seiner Christophorus-Flotte auch in der Nacht aufsteigen. Erfolgreich war so ein Einsatz etwa im März 2018, als ein Mann in Hinterstoder um Mitternacht einen Riss im Aortenbogen erlitt. Die Crew von Christophorus 14 flog den Patienten damals nach Wels, er überlebte.