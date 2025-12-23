US-Behörde crasht Start von Topläufer in Peuerbach

Polizisten zogen jungen Drogenlenker aus Verkehr
Er war fahruntauglich
Kenia-Star Reynold Cheruiyot wird trotz Zusage und bereits gebuchtem Flug nicht beim Silvesterlauf in Peuerbach am Start stehen und muss in der Heimat bleiben. Denn sonst dürfte er im Jänner nicht zu der Cross-WM in die Vereinigten Staaten einreisen.
Als vergangenen Samstag um exakt 18 Uhr das Handy von Carsten Eich geläutet hat, dürfte es den Organisator vom Silvesterlauf in Peuerbach kurzzeitig aus den (Lauf-) Socken gehaut haben! „So etwas habe ich auch noch nie erlebt“, war Eich gestern im Gespräch mit der „Krone“ noch fassungslos.
