Video zeigt Angriff
Italien: Autofahrer schießt auf Gruppe Radsportler
In Italien erschüttert der Angriff auf eine Gruppe Rennradfahrer die Sportszene: Mitten auf der Straße wurde das Team aus einem vorbeifahrenden Auto angeschossen. Wie durch ein Wunder blieben die Sportler unverletzt. Ein Video zeigt die grausamen Szenen.
Es war nicht das erste Mal, dass Radfahrer auf öffentlichen Straßen attackiert wurden, doch dieser Vorfall war besonders skrupellos: Auf einem Video ist zu sehen, wie sich ein Auto von hinten an die Gruppe annähert, beim Vorbeifahren langsamer wird und wie jemand schließlich zweimal auf die Sportler schießt.
Athleten hatten Glück
Nach der Attacke beschleunigte das Auto wieder und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Den Radfahrern ist glücklicherweise nichts passiert, sie konnten sich reflexartig wegducken, als die Schüsse fielen. Das italienische Kontinental-Team S.C. Padovani Polo Cherry Bank zeigte den Angriff sofort bei der örtlichen Polizei an. Bislang gibt es keine Informationen über den Täter.
Attacke war kein Einzelfall
Bereits im September war Marco Palomba, einer der 14 Fahrer von Team S.C. Padovani Polo Cherry Bank, von einem Auto angefahren worden, das nach dem Vorfall flüchtete, wie „Radsport News“ berichtet. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Aggressionen dieser Art gegenüber Radfahrern: Die beiden Ex-Profis Michele Scarponi und Davide Rebellin haben diese sogar das Leben gekostet.
