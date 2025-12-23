Vorteilswelt
Inkognito unterwegs

Rasen Mateschitz und Swarovski bald durch Wüste?

Salzburg
23.12.2025 15:15
Sand statt Glamour? Mateschitz (li.) und Swarovski wohl bei Rallye Dakar am Start.
Sand statt Glamour? Mateschitz (li.) und Swarovski wohl bei Rallye Dakar am Start.(Bild: Sepp Pail)

Die legendäre Rallye Dakar heizt ab 3. Jänner 2026 wieder durch Saudi-Arabien – und Österreich mischt in dem ganzen Trubel mit. Medienberichten zur Folge sollen auch Red-Bull-Boss Mark Mateschitz und Lebensgefährtin Victoria Swarovski durch den Sand heizen.

0 Kommentare

Der wohl spektakulärste Coup für die anstehende Rallye Dakar? Red-Bull-Boss Mark Mateschitz soll inkognito an den Start gehen. Unter dem Tarnnamen „Mark Mustermann“ pilotiert er wohl in der Topklasse T1 einen Toyota.

Auch Mateschitz-Lebensgefährtin Swarovski am Start
Doch damit nicht genug: Victoria Swarovski, Lebensgefährtin von Mateschitz, gibt ebenfalls Gas, wenn auch nicht ganz so rasant, in der Challenger-Klasse.

Mateschitz‘ Beifahrer in dem 400 PS starken Toyota Hilux ist Michael Zajc. Lebengefährtin Swarovski soll mit dem Tarnnamen „Vic Flip“ an den Start gehen. Beifahrer soll in einem Buggy mit rund 240 PS der Deutsche Stefan Henken sein.

Teilnahme an Rallye Dakar schon länger geplant?
Das Red-Bull-Duo dürfte das Wüsten-Abenteuer längst geplant haben und soll als Generalprobe schon im Oktober die „Rally du Maroc“ in Marokko absolviert haben.

Salzburg

