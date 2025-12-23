KTM-Stiftung soll auch bei Chemiefirma helfen

KTM verlängert Vertrag von Vorstandsboss bis 2028
Gottfried Neumeister
Rund 100 Mitarbeiter der Linzer Spezialchemiefirma Esim haben nach der Insolvenz des Unternehmens ihren Job verloren. Nun bekamen sie vor Weihnachten das Angebot, in die Arbeitsstiftung von Land und AMS OÖ einzutreten. Gegründet wurde diese eigentlich im Zuge der Insolvenz von Motorradhersteller KTM.
Die Beschäftigten der Linzer Chemiefirma Esim erleben turbulente Wochen: Nach der Insolvenz des Pflanzenschutzmittelherstellers wurden 105 von 289 Mitarbeitern abgebaut – die „Krone“ berichtete. Nun flatterte den Betroffenen ein Brief ins Haus – jedoch kein „blauer“.
