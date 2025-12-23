KTM-Stiftung soll auch bei Chemiefirma helfen

Rund 100 Mitarbeiter der Linzer Spezialchemiefirma Esim haben nach der Insolvenz des Unternehmens ihren Job verloren. Nun bekamen sie vor Weihnachten das Angebot, in die Arbeitsstiftung von Land und AMS OÖ einzutreten. Gegründet wurde diese eigentlich im Zuge der Insolvenz von Motorradhersteller KTM.