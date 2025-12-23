Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Mama leidet an Demenz

„Zuerst war ich so richtig fertig mit der Welt“

Oberösterreich
23.12.2025 11:20
Markus Sora kümmert sich selbstlos um seine Mutter.
Markus Sora kümmert sich selbstlos um seine Mutter.(Bild: Markus Wenzel)

Was tun, wenn die eigene Mutter plötzlich schwer an Demenz erkrankt? Die Mutter von Markus Sora ist vollkommen unselbstständig, braucht für alles und rund um die Uhr Betreuung und Hilfe. Der 50-Jährige erzählt, wie er die widrigen Umstände bewältigt und was den unglaublichen Aufwand wett macht.

0 Kommentare

„Ich habe das am Anfang gar nicht gecheckt. Ich dachte, sie ist nur vergesslich“, erzählt Markus Sora aus Edt bei Lambach. Erst eine Ex-Freundin, die als Krankenschwester arbeitete, habe ihm die Augen geöffnet: „Als sie mich zum ersten Mal zuhause besucht hat, hat sie mich gefragt, ob ich weiß, dass meine Mutter Dietlinde stockdement ist. Da war ich erst einmal fertig mit der Welt. Als sie beim Demenztest bei Fragen nach der Uhrzeit, ihrem Geburtsdatum oder dem Namen ihrer Eltern überlegte und überlegte – das hat mir das Herz gebrochen“, schildert der 50-Jährige. Mit Ach und Krach hatte die Mutter sechs von möglichen 30 Punkten erzielt.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Constantin Handl
Constantin Handl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
129.367 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
123.864 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
111.474 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Mama leidet an Demenz
„Zuerst war ich so richtig fertig mit der Welt“
849 Firmenpleiten
Ist der Standort OÖ tipptopp oder „abgesandelt“?
Gottfried Neumeister
KTM verlängert Vertrag von Vorstandsboss bis 2028
Kurz vor Weihnachten
Baufirma sperrt zu: 86 Mitarbeiter verlieren Job
Krone Plus Logo
In Stiftsgemeinde
Sternekoch untergetaucht! Jetzt ist Rätsel gelöst
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf