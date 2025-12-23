„Zuerst war ich so richtig fertig mit der Welt“

„Ich habe das am Anfang gar nicht gecheckt. Ich dachte, sie ist nur vergesslich“, erzählt Markus Sora aus Edt bei Lambach. Erst eine Ex-Freundin, die als Krankenschwester arbeitete, habe ihm die Augen geöffnet: „Als sie mich zum ersten Mal zuhause besucht hat, hat sie mich gefragt, ob ich weiß, dass meine Mutter Dietlinde stockdement ist. Da war ich erst einmal fertig mit der Welt. Als sie beim Demenztest bei Fragen nach der Uhrzeit, ihrem Geburtsdatum oder dem Namen ihrer Eltern überlegte und überlegte – das hat mir das Herz gebrochen“, schildert der 50-Jährige. Mit Ach und Krach hatte die Mutter sechs von möglichen 30 Punkten erzielt.