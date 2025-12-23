Jugendliche zündeten Feuerwerksbatterie in Bus

Über die schwerwiegenden Folgen nach diesem wilden Vandalenakt haben die Jugendlichen wohl nicht nachgedacht. Die Burschen, im Alter von 14 und 15 Jahren, nahmen in der Nacht vom 20. auf den 21. November einen Kleinbus unbefugt in Betrieb und beschädigten diesen schwer. Der Bus stand in einem Firmengelände in Klagenfurt. Um hineinzugelangen, brachen sie ein Glasfenster auf. Dort durchwühlten sie Bürogebäude und fanden den Fahrzeugschlüssel für den abgestellten Bus.