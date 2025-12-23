Jugendliche zündeten Feuerwerksbatterie in Bus

Unfassbare Szenen spielten sich im November auf einem Firmengelände in Klagenfurt ab. Jugendliche brachen dort ein, stahlen daraus einen Bus, beschädigten diesen schwer und stellten diesen in Ebenthal ab. Zudem stahlen sie Feuerwerkskörper und zündeten diese im Fahrzeug an.
Über die schwerwiegenden Folgen nach diesem wilden Vandalenakt haben die Jugendlichen wohl nicht nachgedacht. Die Burschen, im Alter von 14 und 15 Jahren, nahmen in der Nacht vom 20. auf den 21. November einen Kleinbus unbefugt in Betrieb und beschädigten diesen schwer. Der Bus stand in einem Firmengelände in Klagenfurt. Um hineinzugelangen, brachen sie ein Glasfenster auf. Dort durchwühlten sie Bürogebäude und fanden den Fahrzeugschlüssel für den abgestellten Bus.
Dem nicht genug, stahlen sie die Kennzeichentafeln eines weiteren dort abgestellten Fahrzeugs, montierten diese am Kleinbus und verließen damit das Gelände.
Stark beschädigt aufgefunden
Der gestohlene Kleinbus wurde später in einem Waldstück nahe Ebenthal abgestellt aufgefunden. „Der rechte Vorderreifen war von der Felge gelöst und lag im angrenzenden Gebüsch. Die Karosserie war stark beschädigt, der Außenspiegel abgebrochen. Im Inneren des Fahrzeuges zündeten sie eine Feuerwerksbatterie“, so die Polizei.
Zudem ergaben Ermittlungen, dass die Jugendlichen zuvor einen Container mit Feuerwerkskörpern aufgebrochen und daraus Feuerwerk gestohlen hatten. In der Nähe des abgestellten Kleinbusses konnten nämlich eine große Menge an Feuerwerks- und pyrotechnischen Gegenständen sichergestellt werden. Die Jugendlichen werden angezeigt, ein Täter läuft nach wie vor frei herum.
