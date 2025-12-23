Selbst der Billig-Trip lässt Fans noch „bluten“

ÖSV-Ohrfeige: „So fährt man nicht aufs Podium!“
Rückfall von Topläufer
Ein Trip zur WM 2026 in die USA – gibt es ein besseres Weihnachtsgeschenk? Nicht für Fußball-Fans. Erstmals seit 1998 ist Österreich dabei, wird in San Francisco, Dallas und Kansas City auf Jordanien, Argentinien und Algerien treffen. Zwei traumhafte Wochen. Aber die Mondpreise schrecken ab. Die „Krone“ stellte einen vermeintlich „Billig-Trip“ zusammen – selbst da brennt das Börserl...
Morgen werden nicht nur die Kinderaugen leuchten, sicher wird auch so manches Fan-Herz höherschlagen...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.