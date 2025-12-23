Selbst der Billig-Trip lässt Fans noch „bluten“

Ein Trip zur WM 2026 in die USA – gibt es ein besseres Weihnachtsgeschenk? Nicht für Fußball-Fans. Erstmals seit 1998 ist Österreich dabei, wird in San Francisco, Dallas und Kansas City auf Jordanien, Argentinien und Algerien treffen. Zwei traumhafte Wochen. Aber die Mondpreise schrecken ab. Die „Krone“ stellte einen vermeintlich „Billig-Trip“ zusammen – selbst da brennt das Börserl...