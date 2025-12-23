Vorteilswelt
„Krone“ plant die WM

Selbst der Billig-Trip lässt Fans noch „bluten“

Fußball International
23.12.2025 06:30
Hier in Arlington, Dallas trifft Österreich auf Argentinien.
Hier in Arlington, Dallas trifft Österreich auf Argentinien.(Bild: AP/Tony Gutierrez)

Ein Trip zur WM 2026 in die USA – gibt es ein besseres Weihnachtsgeschenk? Nicht für Fußball-Fans. Erstmals seit 1998 ist Österreich dabei, wird in San Francisco, Dallas und Kansas City auf Jordanien, Argentinien und Algerien treffen. Zwei traumhafte Wochen. Aber die Mondpreise schrecken ab. Die „Krone“ stellte einen vermeintlich „Billig-Trip“ zusammen – selbst da brennt das Börserl...

Morgen werden nicht nur die Kinderaugen leuchten, sicher wird auch so manches Fan-Herz höherschlagen...

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
