Wieviel wir trinken

O du feuchtfröhliche, o du selige Weihnachtszeit!

Gesund Aktuell
20.12.2025 12:04
Ein Glühwein oder Punsch am Weihnachtsmarkt gehört für viele Besucher einfach dazu.
Ein Glühwein oder Punsch am Weihnachtsmarkt gehört für viele Besucher einfach dazu.

Gerade zur Weihnachtszeit locken kulinarische und hochprozentige Versuchungen an jeder Ecke. Gerade für suchtgefährdete Personen werden Besuche auf Weihnachtsmärkten daher oft zum Spießrutenlauf. Vor allem deshalb, weil der Advent und die Feiertage selbst schon erhöhtes Gefahrenpotenzial für einen Vorfall beziehungsweise Rückfall bergen. 

Wer sich eine besinnliche, stressfreie Vorweihnachtszeit wünscht, wird häufig enttäuscht. In Büros gilt es, Projekte noch vor dem Jahreswechsel abzuschließen, und auch Angestellte im Handel arbeiten in diesen Wochen unter besonders großem Druck. Privat stehen Erledigungen für das Weihnachtsfest an und terminlich will man nicht nur bei der Firmenweihnachtsfeier dabei sein, sondern auch diversen Einladungen aus dem privaten Umfeld folgen. Statt einer stillen Zeit sind es für viele letztlich eher hektische, unruhige Wochen im Advent.

Wieviel wir trinken
O du feuchtfröhliche, o du selige Weihnachtszeit!
