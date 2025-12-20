O du feuchtfröhliche, o du selige Weihnachtszeit!

Wer sich eine besinnliche, stressfreie Vorweihnachtszeit wünscht, wird häufig enttäuscht. In Büros gilt es, Projekte noch vor dem Jahreswechsel abzuschließen, und auch Angestellte im Handel arbeiten in diesen Wochen unter besonders großem Druck. Privat stehen Erledigungen für das Weihnachtsfest an und terminlich will man nicht nur bei der Firmenweihnachtsfeier dabei sein, sondern auch diversen Einladungen aus dem privaten Umfeld folgen. Statt einer stillen Zeit sind es für viele letztlich eher hektische, unruhige Wochen im Advent.