Hirn & Herz: So magisch ist Mensch-Hund-Verbindung

Welcher Hundebesitzer kennt es nicht: dieses wärmende Gefühl von Liebe, das Herz und Seele ergreift, wenn man sein Tier ansieht. Dabei geht diese Verbindung zwischen Halter und Fellnase tiefer, als man denkt: Beim gegenseitigen Blick in die Augen synchronisieren sich sogar die Gehirne von Mensch und Tier.