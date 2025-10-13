Hirn & Herz: So magisch ist Mensch-Hund-Verbindung

Mit diesen Akkus fahren Elektroautos der Zukunft
Frostsicher, feuerfest
Welcher Hundebesitzer kennt es nicht: dieses wärmende Gefühl von Liebe, das Herz und Seele ergreift, wenn man sein Tier ansieht. Dabei geht diese Verbindung zwischen Halter und Fellnase tiefer, als man denkt: Beim gegenseitigen Blick in die Augen synchronisieren sich sogar die Gehirne von Mensch und Tier.
Wenn Menschen miteinander sprechen, spielen, Musik machen oder sonstiges zusammen tun, dann geschieht in der Regel eines: Ihre Gehirnwellen passen sich aneinander an und schwingen sozusagen im Gleichklang. „Interbrain Synchrony“ nennt sich das Phänomen.
Kommentare
