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Bange Stunden erlebt

Bei Trauer am Grab auf Friedhof eingesperrt

Salzburg
12.06.2026 20:00
De 90-jährige Alois Wiesner suchte lange nach einem Notausgang – und sieht Handlungsbedarf.
De 90-jährige Alois Wiesner suchte lange nach einem Notausgang – und sieht Handlungsbedarf.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Ein 90-jähriger Salzburger hat am Salzburger Kommunalfriedhof am Donnerstag einen schlimmen Abend erlebt. Der Mann suchte mehr als zwei Stunden nach einem geöffneten Ausgang, nachdem die Tore verschlossen worden waren. Nicht nur er sieht Handlungsbedarf.

0 Kommentare

„Bernhard, i sitz scho im Taxi, I telefonier vom Taxihandy, moch da kane Sorgen, die hom mi im Friedhof eingsperrt!“ Diese Telefonnachricht erreichte Bernhard Wieser am Donnerstag kurz vor Mitternacht von seinem Vater Alois. Was war geschehen?

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