31 neue Tierarten vor Brasiliens Küste entdeckt

„Mitteltiefe ist voller unglaublicher Tiere“

„Der größte Lebensraum der Erde, die Mitteltiefe, ist voller unglaublicher Tiere, die wir gerade erst zu verstehen beginnen“, wird die leitende Forscherin der Expedition, Karen Osborn vom Smithsonian National Museum of Natural History, auf der Website des Schmidt Ocean Institute zitiert. „Ich bin nach wie vor fasziniert von der fantastischen Vielfalt an Strategien, die sie entwickelt haben, um in dieser gewaltigen Umgebung zu überleben, und das treibt mich an, immer wieder Fragen über unseren Ozean zu stellen.“