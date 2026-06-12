Trainer-Paukenschlag bei Leipzig: Kommt Ex-Bayer?

Laut Sky zweifelt unter anderem Jürgen Klopp, Head of Global Soccer von Red Bull, daran, ob der frühere Kiel- und Bremen-Coach der richtige Trainer für die Zukunft von RB ist. Das kommt überraschend, weil noch vor Kurzem eine Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrags so gut wie sicher schien.