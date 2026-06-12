Trainer-Paukenschlag bei Leipzig: Kommt Ex-Bayer?

Beim deutschen Bundesligisten RB Leipzig bahnt sich offenbar ein echter Paukenschlag an: Trainer Ole Werner soll vor der Ablösung stehen und durch einen ehemaligen Bayern-Star ersetzt werden.
Wie mehrere deutsche Medien, unter anderem Sky, „kicker“ und „Bild“, berichten, steht Werner trotz einer starker Debütsaison, in der er Leipzig mit Platz drei in der Liga zurück in die Champions League führte, zur Disposition.
Laut Sky zweifelt unter anderem Jürgen Klopp, Head of Global Soccer von Red Bull, daran, ob der frühere Kiel- und Bremen-Coach der richtige Trainer für die Zukunft von RB ist. Das kommt überraschend, weil noch vor Kurzem eine Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrags so gut wie sicher schien.
Demichelis vor Deutschland-Rückkehr
Die „Bild“-Zeitung berichtet, dass der Argentinier Martin Demichelis, Trainer des spanischen Erstliga-Absteigers Mallorca, kurz vor der Unterschrift bei Leipzig steht. Der 37-Jährige bestritt als Aktiver 174 Bundesligaspiele für Bayern, coachte danach auch die zweite Mannschaft der Münchner. Nun scheint eine Rückkehr nach Deutschland bevorzustehen ...
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