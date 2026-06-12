Italien? „Vielleicht ja bei 64 Teams bei WM dabei“

Italiener empört

Vielleicht würde es den Italienern ja bei 64 Teilnehmern gelingen, sich für die Endrunde zu qualifizieren, meinte der FIFA-Boss gegenüber dem brasilianischen CazeTV. „Oder wir könnten sogar auf 208 Mannschaften gehen.“ In Italien kamen die Aussagen gar nicht gut an, Sportminister Andrea Abodi etwa kündigte ein telefonisches Gespräch mit dem gebürtigen Schweizer an.