„Werde auf andere Geschäfte ausweichen müssen“

Sporthändler Hervis sperrt noch heuer 17 Filialen in ganz Österreich für immer zu, weil diese „nicht ertragsbringend zu betreiben sind“. An zwei weiteren Standorten sind heuer bereits die Lichter ausgegangen. Doch was bedeutet das für die Menschen? Die „Krone“ hat sich vor Ort umgehört.
Weite Umwege müssen Hervis-Kunden der Filialen in Bischofshofen und Hallein bald in Kauf nehmen. Nach der Übernahme durch die Quantum Investment Holding GmbH werden diese – genau wie die Filiale im Forum 1 in der Stadt Salzbug – heuer dichtgemacht. Österreichweit fallen 17 der 93 Standorte weg – die „Krone“ berichtete.
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