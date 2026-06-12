Ex-Tennis-Ass Thiem traut ÖFB-Team Gruppensieg zu!

Thiem spielt Teamchef

Für das Auftaktspiel gegen Jordanien hat Thiem bereits seine Formation verraten, große Überraschungen gibt es dabei allerdings nicht. Einzig im Angriff war sich der ehemalige Top-Ten-Spieler nicht ganz sicher, wer letztlich einen Platz in der Startformation erhalten wird.

Auch bei seinem WM-Tipp legt sich der Niederösterreicher fest: „Das wird Frankreich machen. Die sind überall dreifach besetzt.“



Ofner traut Team viel zu

Nicht nur Thiem traut dem ÖFB-Team einiges zu. Auch Österreichs Nummer 1 im Tenniszirkus, Sebastian Ofner, ist ein glühender Fußball-Fan. „Wenn ich Zeit habe, werde ich mir die Spiele natürlich anschauen. Ich bin überzeugt, dass das Team weit kommen wird“, sagt Ofner.