Ex-Tennis-Ass Thiem traut ÖFB-Team Gruppensieg zu!

Ex-Tennis-Star und Hobby-Kicker Dominic Thiem zeigt sich von der Qualität des ÖFB-Teams beeindruckt. Trotz einer „tricky“ Auslosung glaubt der US-Open-Sieger an den Gruppensieg. Auch Sebastian Ofner ist optimistisch und rechnet mit dem Einzug in die nächste Runde. Die Interviews der beiden gibt es im Video.
„Der Ausfall von Christoph Baumgartner schmerzt – aber das ÖFB-Team wird es trotzdem weit bei der Weltmeisterschaft schaffen.“ Ex-Tennis-Ass Dominic Thiem ist von der Qualität der Rangnick-Elf mehr als angetan. Das Überstehen der Gruppenphase soll dabei nur der erste Schritt sein – nach einem Gruppensieg wäre sogar noch mehr drin.
Thiem spielt Teamchef
Für das Auftaktspiel gegen Jordanien hat Thiem bereits seine Formation verraten, große Überraschungen gibt es dabei allerdings nicht. Einzig im Angriff war sich der ehemalige Top-Ten-Spieler nicht ganz sicher, wer letztlich einen Platz in der Startformation erhalten wird.
Auch bei seinem WM-Tipp legt sich der Niederösterreicher fest: „Das wird Frankreich machen. Die sind überall dreifach besetzt.“
Ofner traut Team viel zu
Nicht nur Thiem traut dem ÖFB-Team einiges zu. Auch Österreichs Nummer 1 im Tenniszirkus, Sebastian Ofner, ist ein glühender Fußball-Fan. „Wenn ich Zeit habe, werde ich mir die Spiele natürlich anschauen. Ich bin überzeugt, dass das Team weit kommen wird“, sagt Ofner.
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