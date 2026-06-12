Kärntner Rotes Kreuz steht vor dem Finanzkollaps

In den vergangenen Jahren unternahm das Kärntner Rote Kreuz schon mehrere Hilferufe. Grund dafür, ist die angespannte Finanzlage der Hilfsorganisation. Mittlerweile ist die Situation schon so angespannt, dass es auf Kosten der medizinischen Versorgung der Bevölkerung gehen könnte.
Hunderte Rettungseinsätze, noch mehr Krankentransporte, zahlreiche Menschen, welchen in der Not geholfen und zur Seite gestanden wird – das ist die tägliche Arbeit der ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeitern des Roten Kreuzes.
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