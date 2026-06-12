Verrückte Szene: Bosnien-Kapitän rettet artistisch

Was für eine irre Szene beim WM-Spiel zwischen Kanada und Bosnien-Herzegowina am Freitagabend: Bosniens Kapitän Sead Kolasinac rettete sein Team mit einer Mega-Rettungstat zumindest vorerst vor dem 1:1-Ausgleich.
Kanada kombinierte sich in der 53. Minute des Gruppe-B-Spiels in Toronto sehenswert in den Strafraum, Laryea kam aus spitzem frei zum Schuss.
Kolasinac rettet artistisch
Bosnien-Keeper Vasilj war schon geschlagen, doch Kolasinac lenkte das Leder knapp vor der Linie artistisch an die Querlatte und der Ball flog aus der Gefahrenzone.
Somit blieb es zunächst bei der 1:0-Führung für die Bosnier, die aber nicht bis zum Ende hielt: Kanada glich im Finish noch aus.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.