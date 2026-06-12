Iran empört! Bricht die FIFA ihr Versprechen?

FIFA sieht USA in der Verantwortung

Der Iran ist jedoch das einzige WM-Team, bei dem zahlreichen Funktionären die Einreise untersagt wurde. Diese Einreiseverbote erfolgen vor dem Hintergrund der teils eskalierenden Lage im Krieg der USA und Israels gegen den Iran. Es ist die erste WM seit 1930, bei der ein Gastgeberland eine Nation empfängt, mit der es sich im Krieg befindet. Infantino verteidigte am Mittwoch die Rolle der FIFA und erklärte, der Weltfußballverband könne den WM-Gastgebern keine Einreisebestimmungen diktieren: „Wir kontrollieren nicht alles. Vielleicht ist es gut, die Dinge einfach etwas gelassener zu sehen.“