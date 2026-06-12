Knalleffekt beim WAC! Urgestein verabschiedet sich

Knalleffekt beim WAC: Ein Urgestein nimmt Abschied, verlässt den Bundesligisten – was freilich auch Thomas Silberberger gerne anders gehabt hätte. Aber der Wolfsberg-Chefcoach ist mit den Transfers bisher happy, hat ein „österreichisches Toptalent“ am Haken – die „Krone“ kennt den Namen! Zudem wird ein Goalie seinen Kontrakt gleich um drei Jahre verlängern. Und auch ein Legionär ist im Anflug ...