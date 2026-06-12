Knalleffekt beim WAC! Urgestein verabschiedet sich

Knalleffekt beim WAC: Ein Urgestein nimmt Abschied, verlässt den Bundesligisten – was freilich auch Thomas Silberberger gerne anders gehabt hätte. Aber der Wolfsberg-Chefcoach ist mit den Transfers bisher happy, hat ein „österreichisches Toptalent“ am Haken – die „Krone“ kennt den Namen! Zudem wird ein Goalie seinen Kontrakt gleich um drei Jahre verlängern. Und auch ein Legionär ist im Anflug ...
Ganze 216 Spiele spulte er im WAC-Dress ab, 169 davon in der Bundesliga. Vor sieben Jahren war er ins Lavanttal gewechselt, mauserte sich zur Stammkraft, erlebte – mit acht Einsätzen – die Europa-League-Höhenflüge mit ...
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