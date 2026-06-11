Großer Walfriedhof im Indischen Ozean entdeckt

Forschende haben im Südosten des Indischen Ozeans den bislang tiefsten, größten und ältesten bekannten Walfriedhof entdeckt. Rund 1000 Kilometer westlich von Perth in Australien fanden sie in der Diamantina-Bruchzone zahlreiche Knochen, die aus dem Meeresboden ragen.
Die Überreste liegen in Tiefen von 4000 bis zu 7000 Metern – so tief wurden Walfossilien bisher noch nie gefunden.
Enormes Ausmaß des Fundorts
Entdeckt wurde die Nekropole Anfang 2023 bei einer Expedition mit dem chinesischen Tauchboot „Fendouzhe“. Weitere mehr als 30 Tauchgänge zeigten das enorme Ausmaß des Fundorts. Das Gebiet erstreckt sich laut einer im Fachjournal „Nature“ veröffentlichten Studie über rund 1200 Kilometer.
Bilder der Funde:
Fast 480 Überreste
Die Forschenden identifizierten fast 480 Wal-Überreste, die teils mehrere Millionen Jahre alt sind. Darunter befinden sich sowohl Knochen heute lebender Arten wie des Andrew-Schnabelwals und des Layard-Wals als auch Fossilien längst ausgestorbener Walarten.
Wenn Wale sterben, sinken ihre Körper meist auf den Meeresgrund und dienen dort zahlreichen Organismen als Nahrungsquelle. Solche sogenannten Walstürze gelten als häufig, bislang wurden weltweit jedoch nur etwas mehr als 70 entsprechende Fundorte dokumentiert. Forschende gehen daher davon aus, dass noch viele weitere Walfriedhöfe in den Weltmeeren verborgen sind.
Fossilien konserviert
Dass sich ausgerechnet in dieser Region so viele Walreste angesammelt haben, führen die Wissenschaftler auf mehrere Faktoren zurück. Die v-förmige Topografie der tief eingeschnittenen Bruchzone begünstigt die Ansammlung von Kadavern. Zudem besitzen Schnabelwale besonders dichte Knochen, die langsamer zerfallen. Eine schützende Schicht aus Eisen-Mangan-Oxid habe viele der Fossilien zusätzlich konserviert.
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