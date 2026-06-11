Großer Walfriedhof im Indischen Ozean entdeckt

Wenn Wale sterben, sinken ihre Körper meist auf den Meeresgrund und dienen dort zahlreichen Organismen als Nahrungsquelle. Solche sogenannten Walstürze gelten als häufig, bislang wurden weltweit jedoch nur etwas mehr als 70 entsprechende Fundorte dokumentiert. Forschende gehen daher davon aus, dass noch viele weitere Walfriedhöfe in den Weltmeeren verborgen sind.