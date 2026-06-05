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Rares Wetterphänomen

Mächtige Böenwalze rollte über Kleinstadt in Texas

Wissen
05.06.2026 10:35
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Ein sogenannte Roll Cloud ist kürzlich über den Himmel von La Grange, einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Texas, gerollt. Riley Bernardic hat im richtigen Moment das Handy gezückt und das seltene Wetterphänomen gefilmt (siehe Video oben).

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Bernardic war mit seinem Sohn unterwegs, als sich die Roll Cloud am 2. Juni über die Kleinstadt La Grange wälzte. In der Meteorologie ist Roll Cloud der international anerkannte Anglizismus für das Wetterphänomen. Dieser kann mit Rollwolke übersetzt werden, im deutschen Sprachraum ist auch der etwas unscharfe Begriff der Böenwalze üblich.

Böenwalze dreht sich um horizontale Achse
Ihren Namen trägt die Wolkenform deshalb, weil es für den Beobachter so erscheint, als würden sie über den Himmel rollen und sich dabei um eine horizontale Achse drehen.

Riley Bernardic hat im richtigen Moment das Handy gezückt und das seltene Wetterphänomen ...
Riley Bernardic hat im richtigen Moment das Handy gezückt und das seltene Wetterphänomen gefilmt.(Bild: kameraOne (Screenshot))

Roll Clouds sind ein optisches Wetterphänomen, das häufig die Annäherung einer Gewitter- oder Kaltfront ankündigen. Weil sie zudem meist mit starken Böen an ihrer Vorderseite einhergehen, werden sie vielfach als Böenwalzen bezeichnet.

Sogenannte Morning Glory Clouds, aufgenommen aus der Luft über Nordaustralien
Sogenannte Morning Glory Clouds, aufgenommen aus der Luft über Nordaustralien(Bild: Wikipedia/Mick Petroff (CC BY-SA 3.0))

Wolken sind oft mehrere Kilometer lang
Rollwolken, die oft eine Länge von mehreren Kilometern erreichen können, sind im Grunde eigentlich recht selten. Es gibt aber eine – vor allem unter Segelfliegern berühmte – Rollwolke, die sogenannte Morning Glory Cloud, die regelmäßig im Golf von Carpentaria, einer großen und flachen Meeresbucht in Nordaustralien, wo sie in Verbindung mit kalter Luft aus Tasmanien auftritt, beobachtet werden kann (Bild oben).

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