Mächtige Böenwalze rollte über Kleinstadt in Texas

Wolken sind oft mehrere Kilometer lang

Rollwolken, die oft eine Länge von mehreren Kilometern erreichen können, sind im Grunde eigentlich recht selten. Es gibt aber eine – vor allem unter Segelfliegern berühmte – Rollwolke, die sogenannte Morning Glory Cloud, die regelmäßig im Golf von Carpentaria, einer großen und flachen Meeresbucht in Nordaustralien, wo sie in Verbindung mit kalter Luft aus Tasmanien auftritt, beobachtet werden kann (Bild oben).