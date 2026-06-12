WM: Die USA spielt gegen Paraguay – ab 3 Uhr LIVE

„Einmalige Gelegenheit“

Pochettino übernahm den Posten im September 2024 mit der Mission, die USA zumindest ins Viertelfinale zu führen. Die Auslosung bescherte mit der Türkei, Paraguay und Australien in Gruppe D ein machbares Los auf dem Weg in die K.o.-Phase. Von einer WM-Stimmung war bis zuletzt wenig zu spüren, das Auftaktspiel gegen die Südamerikaner könnte dies ändern. Kapitän Tim Ream sprach von einer „einmaligen“ Gelegenheit. „Dadurch kommt mehr Erwartung, mehr Druck. Aber niemand übt mehr Druck auf uns auf, als wir selbst.“