WM-Greis brauchte zwei Wunder für seine Rekorde

„Zusammen. Geschichte schreiben.“ Ein ambitioniertes Motto, das die Fans der deutschen Nationalmannschaft für die Fußball-WM 2018 in Russland per Wahl aufbrummten. Die Löw-Elf hielt ihr Versprechen jedenfalls, verewigte tatsächlich ein neues Kapitel in der schwarz-rot-goldenen Historie: Erstmals schied eine Auswahl bereits in der Gruppenphase aus. Zum zweiten Mal übrigens vier Jahre später unter Flick in Katar. Am Sonntag geht‘s zum Auftakt gegen Curacao. Der Endrunden-„Winzling“ hat das mit dem Geschichte schreiben noch vor dem ersten Anpfiff hingekriegt, mit deutlich positiverer Interpretation. Der bevölkerungskleinste Staat der sich je qualifizierte, wird das am 14. Juni in Houston auch gleich noch einmal tun. Und den Prolog rund um Protagonist bzw. Chefcoach Dick Advocaat könnte man auch noch als eigenes Buch verkaufen ...