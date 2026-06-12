Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Märchen mit Drama

WM-Greis brauchte zwei Wunder für seine Rekorde

Fußball International
12.06.2026 18:30
Curacao wird für Dick Advocaat wohl die letzte Station sein
Curacao wird für Dick Advocaat wohl die letzte Station sein(Bild: AFP/ROBIN VAN LONKHUIJSEN)
Porträt von Dorian Seistock
Von Dorian Seistock

Das bevölkerungskleinste Land, das je bei einer WM teilgenommen hat. Einen Rekord hat Curacao schon vor dem ersten Anpfiff aufgestellt. Chefcoach Dick Advocaat wird am 14. Juni gegen Deutschland zwei weitere brechen. Der Weg in die Geschichtsbücher war allerdings ein Märchen mit ordentlich Drama.

0 Kommentare

„Zusammen. Geschichte schreiben.“ Ein ambitioniertes Motto, das die Fans der deutschen Nationalmannschaft für die Fußball-WM 2018 in Russland per Wahl aufbrummten. Die Löw-Elf hielt ihr Versprechen jedenfalls, verewigte tatsächlich ein neues Kapitel in der schwarz-rot-goldenen Historie: Erstmals schied eine Auswahl bereits in der Gruppenphase aus. Zum zweiten Mal übrigens vier Jahre später unter Flick in Katar. Am Sonntag geht‘s zum Auftakt gegen Curacao. Der Endrunden-„Winzling“ hat das mit dem Geschichte schreiben noch vor dem ersten Anpfiff hingekriegt, mit deutlich positiverer Interpretation. Der bevölkerungskleinste Staat der sich je qualifizierte, wird das am 14. Juni in Houston auch gleich noch einmal tun. Und den Prolog rund um Protagonist bzw. Chefcoach Dick Advocaat könnte man auch noch als eigenes Buch verkaufen ...

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
12.06.2026 18:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
207.903 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
106.761 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
78.866 mal gelesen
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
2436 mal kommentiert
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
1486 mal kommentiert
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Unterhaltung
Das verspricht der neue ORF-Chef dem Publikum
964 mal kommentiert
Clemens Pig übernimmt keine einfache Aufgabe ...
Mehr Fußball International
Sport Tv Logo
Märchen mit Drama
WM-Greis brauchte zwei Wunder für seine Rekorde
Geduld am Ende
Rangnicks Wechsel zu AC Milan offenbar vom Tisch
WM-Absenz fix
US-Präsident Trump bei US-Auftaktspiel nicht dabei
Rückschritt in 3. Liga
ÖFB-Team-Ass wechselt zu Borussia Dortmund!
Sport Tv Logo
Für Goldtor gekündigt
Urin-Befehl & Barfußverbot! Kuriose WM-Stories
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf