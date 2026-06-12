WM-Greis brauchte zwei Wunder für seine Rekorde

Das bevölkerungskleinste Land, das je bei einer WM teilgenommen hat. Einen Rekord hat Curacao schon vor dem ersten Anpfiff aufgestellt. Chefcoach Dick Advocaat wird am 14. Juni gegen Deutschland zwei weitere brechen. Der Weg in die Geschichtsbücher war allerdings ein Märchen mit ordentlich Drama.
„Zusammen. Geschichte schreiben.“ Ein ambitioniertes Motto, das die Fans der deutschen Nationalmannschaft für die Fußball-WM 2018 in Russland per Wahl aufbrummten. Die Löw-Elf hielt ihr Versprechen jedenfalls, verewigte tatsächlich ein neues Kapitel in der schwarz-rot-goldenen Historie: Erstmals schied eine Auswahl bereits in der Gruppenphase aus. Zum zweiten Mal übrigens vier Jahre später unter Flick in Katar. Am Sonntag geht‘s zum Auftakt gegen Curacao. Der Endrunden-„Winzling“ hat das mit dem Geschichte schreiben noch vor dem ersten Anpfiff hingekriegt, mit deutlich positiverer Interpretation. Der bevölkerungskleinste Staat der sich je qualifizierte, wird das am 14. Juni in Houston auch gleich noch einmal tun. Und den Prolog rund um Protagonist bzw. Chefcoach Dick Advocaat könnte man auch noch als eigenes Buch verkaufen ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.