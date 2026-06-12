Post geht neuen Weg und nimmt Schließungen zurück

Mehrere Filialen der Post sind in Tirol in den vergangenen Jahren geschlossen bzw. durch Postpartner ersetzt worden. Am Freitag kündigte der Generaldirektor zusammen mit dem Land Tirol eine Offensive an, um die Versorgungslücke zu schließen.
Können Sie sich noch erinnern, wann Sie zuletzt einen Brief per Post verschickt haben? Nein? Dann sind Sie nicht alleine. Wurde im Jahr 2008 bundesweit noch ein Briefvolumen von mehr als 1,1 Milliarden verzeichnet, waren es im Vorjahr nur noch 465 Millionen. Heute zählt die Post pro Woche nur noch zwei Briefe je Abgabestelle. Unterdessen gibt es bei der Zustellung von Paketen zahlreiche Konkurrenten am Markt.
Die Folge dieser Entwicklung waren mehrere Schließungen von Postfilialen in den vergangenen Jahren, die häufig auch besorgte Bürger auf den Plan riefen.
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