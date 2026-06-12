Post geht neuen Weg und nimmt Schließungen zurück

Können Sie sich noch erinnern, wann Sie zuletzt einen Brief per Post verschickt haben? Nein? Dann sind Sie nicht alleine. Wurde im Jahr 2008 bundesweit noch ein Briefvolumen von mehr als 1,1 Milliarden verzeichnet, waren es im Vorjahr nur noch 465 Millionen. Heute zählt die Post pro Woche nur noch zwei Briefe je Abgabestelle. Unterdessen gibt es bei der Zustellung von Paketen zahlreiche Konkurrenten am Markt.