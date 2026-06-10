Wasserreiches Österreich muss jetzt sparen lernen!

Böden trocknen stark aus, Grundwasserspiegel sinkt

Denn die Böden werden immer trockener. Was fehlt, kann auch nicht mehr verdunsten. Gleichzeitig gehen die Niederschläge im Sommer zurück – mit spürbaren Folgen unter der Erde. Die Grundwasserstände sind in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt um bis zu 50 Zentimeter gefallen. Besonders betroffen: Salzburg, Oberösterreich und Teile Kärntens. Auch unsere Flüsse führen immer weniger kostbares Nass.