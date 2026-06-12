Anruf bei US-Team: Trump glaubt an den großen Coup

US-Präsident Donald Trump hat der Fußball-Nationalmannschaft der USA vor ihrem WM-Auftaktspiel gegen Paraguay viel Erfolg gewünscht. In einem Telefonat mit Trainer Mauricio Pochettino, Kapitän Tim Ream sowie dem gesamten Team war Trump dabei vollen Lobes. „Ich denke, ihr habt eine wirklich gute Chance, bis ganz nach vorn zu kommen. Ich möchte euch einfach viel Glück wünschen“, sagte Trump in einem Video-Auszug, der auf dem Social-Media-Kanal des US-Teams zu sehen war.