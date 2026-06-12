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„Wirklich gute Chance“

Anruf bei US-Team: Trump glaubt an den großen Coup

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
12.06.2026 23:31
US-Präsident Donald Trump
US-Präsident Donald Trump(Bild: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

US-Präsident Donald Trump hat der Fußball-Nationalmannschaft der USA vor ihrem WM-Auftaktspiel gegen Paraguay viel Erfolg gewünscht. In einem Telefonat mit Trainer Mauricio Pochettino, Kapitän Tim Ream sowie dem gesamten Team war Trump dabei vollen Lobes. „Ich denke, ihr habt eine wirklich gute Chance, bis ganz nach vorn zu kommen. Ich möchte euch einfach viel Glück wünschen“, sagte Trump in einem Video-Auszug, der auf dem Social-Media-Kanal des US-Teams zu sehen war.

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An Pochettino gerichtet sagte er: „Ich muss einfach sagen, Sie sind ein fantastischer Typ, ein fantastischer Trainer. Ihre Bilanz und Ihre Erfolge sprechen für sich, und ich weiß, wie großartig die Spieler sind.“ Pochettino und Ream dankten Trump für die Unterstützung und versprachen, alles zu tun, „um Sie und alle Menschen in diesem Land stolz zu machen“.

Direkt im Stadion in Inglewood wird das Team den US-Präsidenten nicht überzeugen können. Trump wird nicht zum WM-Eröffnungsspiel von Co-Gastgeber USA gegen Paraguay kommen. Ein Sprecher des US-Außenministeriums hatte bekanntgegeben, dass Außenminister Marco Rubio zum Spiel südlich von Los Angeles reisen werde.

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