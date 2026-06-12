WM-Eröffnungsfeier in L.A. heute ab 1.30 Uhr LIVE

Drittes WM-Gastgeberland, dritte WM-Eröffnungsfeier – nach den Auftakt-Shows in Mexiko-City für Mexiko und Toronto für Kanada feiert man heute auch in Los Angeles in den USA den Start der 23. Fußball-Weltmeisterschaft! Los geht’s um 1.30 Uhr unserer Zeit – mit sportkrone.at sind Sie live dabei!
Rund 90 Minuten vor dem Anpfiff des WM-Duells von USA und Paraguay soll passend zu ihrem Status als Welthauptstadt der Unterhaltung „eine spektakuläre Eröffnungszeremonie in Los Angeles“ Fußball, Musik und Unterhaltung auf einer globalen Bühne zusammenbringen, wie die FIFA vorab bekannt selbstbewusst angekündigt hatte.
Hier der LIVETICKER zur WM-Eröffnungsfeier in Los Angeles:
Im Los Angeles Stadium, abseits der Fußball-WM Heimstatt der Football-Teams Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers, werden heute Abend u.a. die Show-Größen Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema oder Tyla erwartet.
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