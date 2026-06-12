WM-Eröffnungsfeier in L.A. heute ab 1.30 Uhr LIVE

Drittes WM-Gastgeberland, dritte WM-Eröffnungsfeier – nach den Auftakt-Shows in Mexiko-City für Mexiko und Toronto für Kanada feiert man heute auch in Los Angeles in den USA den Start der 23. Fußball-Weltmeisterschaft! Los geht’s um 1.30 Uhr unserer Zeit – mit sportkrone.at sind Sie live dabei!