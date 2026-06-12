Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gar nicht ihr Stern?

Victoria Beckham scherzt bei Davids Ehrung

Society International
12.06.2026 23:11
Victoria Beckham, David Beckham und Tom Cruise posierten gemeinsam bei der Zeremonie.
Victoria Beckham, David Beckham und Tom Cruise posierten gemeinsam bei der Zeremonie.(Bild: AP/Chris Pizzello)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Victoria Beckham hat sich bei der Ehrung ihres Ehemanns David Beckham auf dem Hollywood „Walk of Fame“ einen Witz über ihre eigene Film-Vergangenheit nicht verkneifen können.

0 Kommentare

Sie habe erwartet, den Stern für ihr Mitwirken in dem Film „Spice World“ zu erhalten. Für die Auszeichnung brauche es aber wohl etwas mehr, meinte die 52-Jährige selbstironisch. Die 1997 erschienene britische Filmkomödie über eine Woche im Leben der Band Spice Girls wurde nämlich verrissen.

Ihrem Ehemann attestierte Victoria Beckham Weitblick, Entschlossenheit und ein außergewöhnliches Maß an harter Arbeit. „Deshalb ist es etwas ganz Besonderes, Davids Namen heute als Teil dieser Geschichte zu sehen“, zeigte sich die Modedesignerin und Musikerin stolz.

Victoria mit Töchterchen Harper
Victoria mit Töchterchen Harper(Bild: AFP/LISA O'CONNOR)

David Beckham erhielt den Stern in der Kategorie Sportunterhaltung. Die Organisatoren betonten besonders die Rolle des Briten bei der Steigerung des Ansehens von Fußball in Amerika und seinen nachhaltigen Einfluss auf Sport, Unterhaltung und globale Kultur.

David Beckham: „Ich war schon immer ein Träumer“
Schauspieler Tom Cruise, ebenfalls Laudator, nannte den Fußballstar ein Vorbild in Bezug auf Disziplin und Durchhaltevermögen. Sein Leben sei eine „Hollywood-Story“, schwärmte der 63 Jahre alte Filmstar. „Am Anfang stand ein Bub mit einem Traum – und mit der Entschlossenheit und Disziplin, sich alles zu erarbeiten.“

Auch ein paar Tränen wurden vergossen.
Auch ein paar Tränen wurden vergossen.(Bild: AFP/LISA O'CONNOR)

Beckham bedankte sich für die Auszeichnung und sagte: „Ich war schon immer ein Träumer, aber ich hätte mir niemals vorstellen können, dass eine solche Ehre einmal einem englischen Fußballspieler aus der Arbeiterklasse wie mir zuteilwerden würde.“

Lesen Sie auch:
Nur einen Tag, nachdem sein Sohn Brooklyn auf Instagram endgültig mit seinen Eltern gebrochen ...
Nach Brooklyn-Skandal
Sir David Beckham bricht sein Schweigen!
20.01.2026
„Beste Mama“
Beckham kontert explosive Vorwürfe von Brooklyn
06.05.2026

Der heute 51-Jährige ist seit 2018 Miteigentümer des Fußballklubs Inter Miami. Der Verein nahm 2023 den argentinischen Weltstar Lionel Messi unter Vertrag und gewann 2025 erstmals die Meisterschaft der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS. Beckham stand zudem von 2007 bis Anfang 2013 bei MLS-Rekordmeister Los Angeles Galaxy selbst unter Vertrag, seine Karriere beendete er nach einer kurzen Zeit bei Paris St. Germain im Sommer 2013.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
12.06.2026 23:11
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
208.977 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
107.794 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
80.245 mal gelesen
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
2446 mal kommentiert
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
1491 mal kommentiert
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Unterhaltung
Das verspricht der neue ORF-Chef dem Publikum
969 mal kommentiert
Clemens Pig übernimmt keine einfache Aufgabe ...
Mehr Society International
Gar nicht ihr Stern?
Victoria Beckham scherzt bei Davids Ehrung
Schlafzimmer-Work-out!
Der brutale Trainings-Plan von Model Adriana Lima
„Was? Du wirst 46?“
Sarah Connors Bikini-Foto sorgt für Schnappatmung
Knoten entdeckt
„The Rock“ verschwieg Hodenkrebs-Angst vor Ehefrau
Nach Streit mit Ex
Rumer Willis erhält Hauptsorgerecht für Tochter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf