Victoria Beckham scherzt bei Davids Ehrung

David Beckham: „Ich war schon immer ein Träumer“

Schauspieler Tom Cruise, ebenfalls Laudator, nannte den Fußballstar ein Vorbild in Bezug auf Disziplin und Durchhaltevermögen. Sein Leben sei eine „Hollywood-Story“, schwärmte der 63 Jahre alte Filmstar. „Am Anfang stand ein Bub mit einem Traum – und mit der Entschlossenheit und Disziplin, sich alles zu erarbeiten.“