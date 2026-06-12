„Brauchen uns vor keiner Nation zu verstecken“

Toni Polster (91.), Ivica Vastic (92.) und Andreas Herzog (92.) jubelten für Österreich bei der bisher letzten WM-Teilnahme 1998 gegen Kamerun, Chile und Italien in der Gruppenphase erst in der Nachspielzeit. Kein Einzelfall, Rot-Weiß-Rot kommt beim Großereignis bekanntlich ja erst nach dem Seitenwechsel auf den Torgeschmack, erzielte seit 1978 14 der 17 WM-Treffer in der zweiten Hälfte. Auch unter Teamchef Ralf Rangnick kann Österreich im zweiten Abschnitt einen Gang höher schalten – wie etwa beim letzten Test vor der Weltmeisterschaft gegen Tunesien, in Wien schoss Marcel Sabitzer (63.) das Goldtor für die Gastgeber, die ab der 37. Minute in Unterzahl spielten.