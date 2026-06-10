Krankheiten erkennen, noch bevor sie entstehen

Möglichst lange gesund leben – das wünschen sich die meisten Menschen. Doch warum werden manche krank und andere nicht? Warum altern manche schneller? Und kann die Wissenschaft Krankheiten vielleicht eines Tages erkennen, noch bevor sie entstehen? Mit genau diesen Fragen beschäftigte sich der deutsche Wissenschaftsjournalist und Bestsellerautor Peter Spork jüngst bei seinem Vortrag „Krankheiten behandeln, bevor sie entstehen“ in der Arbeiterkammer (AK) Vorarlberg.