Kiew im Sold-Rausch, Putin jammert über Drohnen

Putin sprach mit Soldaten

Anlässlich des Nationalfeiertags sprach Putin mit Soldaten im Kreml, auch Verteidigungsminister Andrej Beloussow war dabei. Vor den Soldaten gab sich der russische Staatschef weiter siegesgewiss in dem vor mehr als vier Jahren von ihm befohlenen Angriffskrieg gegen die Ukraine. „Schritt für Schritt, nicht so schnell wie wir gern würden, aber wir schreiten trotzdem voran, wir schreiten jeden Tag voran“, sagte Putin. Außerdem drohte er, Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur auszuweiten, um der Ukraine „die Lust zu nehmen“, zivile Objekte in Russland anzugreifen.