USA sperrt auch Fans der Elfenbeinküste aus!

Die FIFA spricht von der „inklusivsten WM aller Zeiten“, während die Trump-Regierung gegen 39 Länder ein Einreiseverbot verhängt hat. Unter anderem auch gegen die WM-Teilnehmer Haiti und Iran. Jetzt steht auch die Elfenbeinküste auf dieser Liste, wird Fans die Einreise untersagt.
Die strengen Visa-Bestimmungen in den USA haben nun offenbar auch die Elfenbeinküste getroffen. Nach Angaben der Fanvereinigung des afrikanischen Landes hat es demnach keine Erlaubnis zur Einreise gegeben, müssen die „Elefanten“ beim Mega-Event wohl ohne Unterstützung aus der Heimat auskommen.
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