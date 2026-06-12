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Nach Trumps Drohungen

China als Vorbild: Kuba öffnet seine Wirtschaft

Wirtschaft
12.06.2026 22:37
Havanna: Ein altes Auto fährt an den Trümmern eines abgerissenen Hauses vorbei.
Havanna: Ein altes Auto fährt an den Trümmern eines abgerissenen Hauses vorbei.(Bild: AFP/PABLO PORCIUNCULA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Unter Druck aus Washington will der Karibikstaat Kuba eine Wirtschaftsreform nach dem Vorbild der sozialistischen Marktwirtschaft Chinas und Vietnams umsetzen.

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Anstelle der bisher vom Staat stark gesteuerten Planwirtschaft soll die geplante Öffnung mehr Beteiligung des Privatsektors ermöglichen, wie Präsident Miguel Díaz-Canel ankündigte. Das Politbüro der Kommunistischen Partei und die Nationalversammlung Kubas müssten die Reform noch billigen.

„Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden es ermöglichen, die seit langem bestehenden Widersprüche zwischen der zentralen Planung und den Anreizen zu lösen“, sagte Díaz-Canel vor Journalisten. Auch Änderungen im Agrarbereich sowie eine Umstrukturierung des Staatsapparats seien vorgesehen. Zudem würden einige für private Akteure bisher verbotene Wirtschaftsaktivitäten künftig erlaubt. Weitere Angaben dazu machte er nicht.

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