Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Zeitplan Ergebnisse Wettmeisterschaft

Gruppe B im Ticker

WM: Kanada spielt gegen Bosnien – ab 21 Uhr LIVE

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
12.06.2026 05:40
Alphonso Davies (links) trifft mit Kanada auf Edin Dzekos (rechts) Bosnien und Herzegowina.
Alphonso Davies (links) trifft mit Kanada auf Edin Dzekos (rechts) Bosnien und Herzegowina.(Bild: Krone KREATIV/AP/Charlie Riedel/Armin Durgut)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Erster Spieltag bei der Fußball-WM in Nordamerika! Kanada spielt gegen Bosnien und Herzegowina. Um 21 Uhr beginnt die Partie. Wir berichten live (Ticker unten).

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Bei der dritten Endrunden-Teilnahme wollen die Kanadier mit dem ersten Sieg bei einer WM überhaupt den Grundstein zum Aufstieg legen. Star im Team von Trainer Jesse Marsch ist Bayern Münchens Alphonso Davies. Der Kapitän dürfte den Auftakt aufgrund einer Oberschenkelverletzung aber versäumen. Schon vor der WM fiel mit Marcelo Flores ein eingebürgerter Offensivmann aus. Die Hoffnungen auf den ersten Erfolg nach bisher sechs Niederlagen in sechs WM-Spielen ruhen nun auf Jonathan David. Der Juventus-Stürmer ist mit 39 Treffern Kanadas Rekordtorschütze.

„Müssen mehr Tore schießen“
Der ehemalige Salzburg-Meistermacher Marsch ist mit seiner Auswahl schon acht Spiele ungeschlagen. Sechsmal kassierten die Kanadier dabei kein Gegentor, sie trafen aber auch nur acht Mal selbst. Marsch bekrittelte diesbezüglich „negative Fragen“ der Medien. „Wir müssen mehr Tore schießen und wir werden mehr Tore schießen“, betonte der US-Amerikaner. Beim letzten großen Turnier überzeugten die „Ahornblätter“: Bei der Copa America 2024 in den USA scheiterten die Kanadier erst im Halbfinale an Weltmeister Argentinien.

Ex-Salzburg-Trainer Jesse Marsch
Ex-Salzburg-Trainer Jesse Marsch(Bild: AP/Tony Gutierrez)

25.000 Bosnier werden erwartet
Die Bosnier dürften sich in Toronto fast wie zu Hause fühlen. Im Zuge der bosnischen Diaspora sind Hunderttausende nach Nordamerika ausgewandert, rund 25.000 wurden rund um die Partie in der Stadt erwartet. Richten soll es ein Altmeister. Edin Dzeko ist mit 40 Jahren die große Identifikationsfigur im Team. Der Schalke-Angreifer plagte sich zuletzt jedoch mit einer Schulterverletzung herum. Fix fehlen wird beim Auftaktspiel in Gruppe B der am Knöchel verletzte Haris Tabakovic.

Trainer Sergej Barbarez stehen im Angriff neben viel Routine auch die zwei Jungtalente Esmir Bajraktarevic (21) von PSV Eindhoven und Kerim Alajbegovic von Red Bull Salzburg zur Verfügung. Der 18-Jährige geht nach der WM retour zu Bayer Leverkusen. Die „Drachen“ spielen zum zweiten Mal nach 2014 bei einer WM. Vom damaligen Kader sind noch Dzeko und Sead Kolasinac dabei.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
12.06.2026 05:40
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
148.757 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
103.202 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Gericht
Strobl, die ORF-Kronzeugin und ein Firmen-Mercedes
78.342 mal gelesen
Krone Plus Logo
ORF-Kronzeugin war mit einem Wagen jenes Unternehmens unterwegs, für das die Privatfirma von ...
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1745 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
1710 mal kommentiert
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
1460 mal kommentiert
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trainer gab es bekannt
Gastgeber-Star fällt für den WM-Auftakt fix aus
Am Ende verdient
Südkorea dreht umkämpfte Partie gegen Tschechien
„Zwerg“ als Gegner
Deutschland-Star: „Kannte das Land nicht“
Gruppe B im Ticker
WM: Kanada spielt gegen Bosnien – ab 21 Uhr LIVE
Sport Tv Logo
„Krone“ in Malibu
„Papst-Besuch, Radtour und dann Österreich“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf