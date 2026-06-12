WM: Kanada spielt gegen Bosnien – ab 21 Uhr LIVE

Bei der dritten Endrunden-Teilnahme wollen die Kanadier mit dem ersten Sieg bei einer WM überhaupt den Grundstein zum Aufstieg legen. Star im Team von Trainer Jesse Marsch ist Bayern Münchens Alphonso Davies. Der Kapitän dürfte den Auftakt aufgrund einer Oberschenkelverletzung aber versäumen. Schon vor der WM fiel mit Marcelo Flores ein eingebürgerter Offensivmann aus. Die Hoffnungen auf den ersten Erfolg nach bisher sechs Niederlagen in sechs WM-Spielen ruhen nun auf Jonathan David. Der Juventus-Stürmer ist mit 39 Treffern Kanadas Rekordtorschütze.