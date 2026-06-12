Blinder Ironman-Starter: „Vertraue meinem Guide“

Stell dir vor, es ist Ironman – und du siehst nichts! Genau so wird es Patrick Bitzinger (OÖ) am Sonntag in Klagenfurt gehen. Der 31-Jährige Parasportler steht am Wörthersee erstmals bei einem Ironman (3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren, 42,2 km Laufen) am Start. Um 6.35 Uhr hat er seinen eigenen Zeitslot. „Ich sehe maximal Umrisse auf ein paar Meter Entfernung“, erzählt Bitzinger, der also in vollem Blindflug auf die Ironman-Strecke geht.