Steirer sorgt in Italien für ewigen Rekord!

Kein österreichischer Profi kann Robert Gucher das Wasser reichen. Weder Herbert Prohaska, noch Walter Schachner oder andere Giganten des heimischen Fußballs. Denn: Der Steirer hat als Italien-Legionär wohl einen Rekord für die Ewigkeit aufgestellt. „Das macht mich schon stolz“, sagt der 35-Jährige, der vor 18 Jahren vom GAK in die Fußball-Welt auszog.
Derzeit genießt Robert Gucher seinen Heimaturlaub in Kumberg, trifft Freunde, die er viel zu selten sieht. Der Steirer ist nämlich schon ein halber Italiener. 2008 wechselte er vom GAK zu Frosinone. Seither verdient der Mittelfeldspieler – mit Ausnahme einer eineinhalbjährigen Leihe in Kapfenberg (2011 – 2012) – immer im Lieblingsurlaubsland der Österreicher seine Brötchen.
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