Steirer sorgt in Italien für ewigen Rekord!

Kein österreichischer Profi kann Robert Gucher das Wasser reichen. Weder Herbert Prohaska, noch Walter Schachner oder andere Giganten des heimischen Fußballs. Denn: Der Steirer hat als Italien-Legionär wohl einen Rekord für die Ewigkeit aufgestellt. „Das macht mich schon stolz“, sagt der 35-Jährige, der vor 18 Jahren vom GAK in die Fußball-Welt auszog.