Neymar: Hiobsbotschaft vor dem ersten Match!

Für Marokko „ändert sich nichts“

Für Marokko ändert sich durch den Ausfall laut Trainer Mohamed Ouahbi wenig. „Wir haben uns auf ein Match mit und ohne Neymar vorbereitet. Für uns ändert sich nichts“, berichtete der 49-Jährige. Kapitän Achraf Hakimi bedauert es dennoch, dass es nicht zum Duell mit Neymar kommt. „Ich will gegen die besten Spieler antreten und Neymar gehört zu den Besten“, befand der Champions-League-Sieger von Paris Saint-Germain.