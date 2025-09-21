Wegen altem Baum steht Wirtin jetzt vor dem Ruin

„Dass es eine Leiche ist, muss man ausblenden“
Taucher im Einsatz
Mehr als fünf Wochen lang sperrte die Behörde ein beliebtes Gasthaus mitten im Wiener Prater. Sogar Koch und Kellner musste die Schutzhaus-Pächterin entlassen. Den erlittenen Schaden will der Betreiberin keiner ersetzen.
Es ist erneut ein Beispiel für den Abstieg Europas, wo eine aufgeblähte Bürokratie die produktiven Kräfte zu erdrücken droht. Mitten in der besten Schanigarten-Zeit war das Schutzhaus Heustadlwasser im Prater mehr als fünf Wochen lang geschlossen – auf Anordnung der Behörde.
Kommentare
