Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach 14 Jahren

Deportivo La Coruña zurück im spanischen Oberhaus

Fußball International
24.05.2026 21:57
Deportivo La Coruña ist zurück in der höchsten spanischen Spielklasse.
Deportivo La Coruña ist zurück in der höchsten spanischen Spielklasse.(Bild: KMM)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Deportivo La Coruña hat sich in der vorletzten Runde als zweite Mannschaft nach Santander die Rückkehr in die höchste spanische Fußball-Liga gesichert.

0 Kommentare

Die Galicier gewannen am 41. Spieltag 2:0 bei Valladolid und sind nicht mehr von einem direkten Aufstiegsplatz zu verdrängen. 

La Coruña, 2004 Halbfinalist der Champions League, spielte vor 14 Jahren zuletzt in der höchsten Liga. Der dritte Aufsteiger wird in Play-offs ermittelt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
24.05.2026 21:57
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Mädchen (13) missbraucht: Was Ex-Politiker droht
73.724 mal gelesen
Ein Gutachter soll überprüfen, ob das Mädchen dauerhafte psychische Schäden erlitten hat ...
Fußball International
Offiziell! Real verkündet Alaba-Entscheidung
62.514 mal gelesen
David Alaba verabschiedet sich aus Madrid. 
Gericht
Kinder-Raubbande verfolgte Opfer ins Lehrerzimmer
53.314 mal gelesen
Eine Jugendbande versetzte Kinder und Schüler in Wien-Döbling in Angst. 
Ukraine-Krieg
Selenskyj: Putin feuerte mit einer Monster-Rakete
1962 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident verurteilte die Angriffe als „unverantwortlich“.
Außenpolitik
Selenskyj über Kreml: „Verrückte Ar***löcher“
1401 mal kommentiert
Fassungslos macht sich der ukrainische Staatschef ein Bild von der Lage in Kiew.
Gericht
Kinder-Raubbande verfolgte Opfer ins Lehrerzimmer
1054 mal kommentiert
Eine Jugendbande versetzte Kinder und Schüler in Wien-Döbling in Angst. 
Mehr Fußball International
Nach 14 Jahren
Deportivo La Coruña zurück im spanischen Oberhaus
Derby-Chaos in Turin
Fan in Lebensgefahr! Juve kickte Spiel nicht an
Tränen bei Guardiola
Emotionaler Abschied! Diese Legenden sagten adieu
Debakel für Chelsea
Drama um West Ham! Danso-Klub Tottenham gerettet
Ausführliches Gespräch
Die „Krone“ bei David Alaba in Madrid: Das Video
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf